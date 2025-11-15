立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員の事務所に、11月上旬から大量の迷惑メールが連日送りつけられるという悪質な業務妨害が発生し、波紋を呼んでいる。被害は同僚議員にも拡大し、杉尾議員は「尋常ではない」として警視庁に被害届を提出した。【写真】書類に囲まれ電話しながら頭を抱えて…“仕事してますアピール”に忙しい杉尾議員物議を醸した杉尾議員の投稿スポーツ紙記者は、今回の被害の異常な規模を指摘する。「発端は杉尾