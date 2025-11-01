【牡羊座】2025年 11月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。11月のあなたの運勢は?牡羊座（3/21-4/19）それでも「いい人」を続けますか？気の遣いすぎに終止符を。「いい人」でいる限り、あなたの努力は報われないでしょう。気づくとサポート役ばかり…その「自己犠牲」こそが、あなたの運命を停滞させている原因かもしれません。ですが、そんな不遇の連鎖を断ち切り、すべてが実を結ぶ「逆転劇」のときが来ました