●台湾生まれの万能調理家電「大同電鍋」の最新モデル「大同電鍋 ステンレス製外鍋 RM」が10月17日に登場。 台湾生まれのマルチクッカー「大同電鍋」といえば、炊飯はもちろん、煮込み調理や蒸し調理まで何でもこなせる万能家電。 台湾では、1960年の発売以来、累計販売台数が1700万台を突破しており、一家に1台どころかなんと平均1.8台という驚異的な普及率を誇る、“国民的超ロングセラー家電”です。 人気