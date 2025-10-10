台湾U-18代表の18歳スー・ランホンパドレスは9日（日本時間10日）、台湾出身のスー・ランホン（蘇嵐鴻）投手を契約合意に達したと発表した。18歳のスーは高雄市の三民高でエースとして活躍。9月に沖縄は・那覇市で開催された「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」で3位に入った台湾U-18代表ではクローザーを務めた。大会では5試合登板で2勝0敗、防御率2.49。7回1/3を投げて14奪三振3四球、被打率.192と結