巨人が１１日の広島戦（東京ドーム）に２―３で惜敗し連勝は４でストップ。泉口友汰内野手（２６）と首位打者のタイトル争いを繰り広げる小園に３試合連続先制打を許すなど好打者に苦戦を強いられた。今季１１勝目をかけて先発した山崎だったが、初回から小園にソロを被弾しいきなり先制点を献上。直後の攻撃で岡本、中山の適時打から２点を返しすぐさま逆転に成功したが、援護点をもらった山崎は２―１の３回に小園のこの日２