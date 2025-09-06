女優の松井愛莉（28歳）が9月6日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。松井はこの日、Instagramを更新し、「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております」と結婚を報告。そして「今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上