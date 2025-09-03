【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２日、米連邦巡回区控訴裁判所が「相互関税」など一連の関税措置を違法と判断したことを受け、３日にも連邦最高裁に上訴する考えを示した。ホワイトハウスでの記者会見で明らかにした。トランプ氏は「関税がなければ、この国は非常に深刻な問題に直面する。リベラルな裁判所が衝撃的な判決を下した」などと控訴裁判断を批判。「おそらく明日、最高裁に上訴する。早期の判断が必