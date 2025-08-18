テレビアニメ『鬼滅の刃』と肉の老舗「柿安」によるコラボ商品の新作「鬼滅の刃 オールスター弁当」と「鬼滅の刃 大海老セット（大海老マヨ3尾・大海老フライ3尾）」の予約受付を、8月18日（月）〜9月15日（月）の間、WEB予約サービス「カキヨヤク」にて実施している。【写真】コンプしたい！オリジナル缶バッジ全8種一覧■炭次郎の羽織をイメージ今回登場するのは、『鬼滅の刃』デザインのオリジナル掛け紙とスリーブを付け