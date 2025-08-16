お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアが１６日に更新されたＹｏｕＴＵｂｅチャンネル「ざっくりＹｏｕＴｕｂｅ」に出演し、自身の本名である「浩史」を名乗ることが恥ずかしいことを明かした。この日は「恥ずかしい」をテーマにトークを展開。千原ジュニアで長年活動していることでジュニアは「俺は離れているから本名から、普段の生活からも。たまにお店を予約する時にフルネームでって言われる店あるやん。『千原です』っ