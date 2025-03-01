2月28日、アニメ『ドラゴンボールDAIMA』の最終話が、午後11時40分から深夜0時10分にかけて放送された。この日は、原作者・鳥山明さんの命日であり、ファンからは感動の声が相次いでいる。2024年3月1日、急性硬膜下血腫で急逝した鳥山さん。『Dr.スランプ』『ドラゴンボール』（ともに集英社）など大ヒット作を連発し、世界的な人気を誇っていた。突然の訃報には、国内外から悲しみが寄せられた。今回放送された『ドラゴンボ