天下の奇祭「国府宮はだか祭」が2月10日、愛知県稲沢市で始まり、去年2024年に続き女性団体も参加して、厄除けの笹の奉納が行われました。10日朝、寒波の影響で厳しい寒さの中、午前9時ごろから、願い事を書いた布を巻き付けた儺追笹の奉納が行われました。およそ1250年前から続くはだか祭の歴史で、去年2024年に初めて女性団体の参加が認められ、今年も女性たちが勢いのよい掛け声とともに、笹を担いで境内に駆け込みました