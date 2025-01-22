覚醒剤を使用していたとして高校生を逮捕です。 【写真を見る】17歳男子高校生を逮捕覚醒剤使用の疑い“容疑を否認”警察が入手経路など捜査岐阜・可児市 逮捕されたのは岐阜県可児市の17歳の男子高校生です。警察によりますと男子高校生は12月中旬ごろから26日までに覚醒剤を使用した覚醒剤取締法違反の疑いがもたれています。 警察の調べに対し男子高校生は容疑を否認しているということです。警察は引き続き、覚醒剤