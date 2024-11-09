海外で注目を集めているダイエット法の１つが“炭水化物OK”、“運動は週２回程度でOK”と厳しくない内容の「F-ファクターダイエット」です。１ヶ月で５kg減量成功の事例も報告されていたり、多くの海外セレブも採用しているのがその理由。それでは、そんな最新ダイエット法の気になる中身をチェックしてみましょう。&#127804;１ヶ月で52kg→47kgに。28歳会社員が実践【炭水化物と上手に付き合う】簡単ダイエット炭水化物もアルコ