2023年1月に科学誌のScienceで発表された最新の研究により、光害の影響により目視で確認可能な夜空の星の数は20年足らずで半分以下に減少することが明らかになりました。Citizen scientists report global rapid reductions in the visibility of stars from 2011 to 2022 | Sciencehttps://www.science.org/doi/10.1126/science.abq7781Star visibility eroding rapidly as night sky gets brighter: studyhttps://phys.org/news/