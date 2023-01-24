全国で相次ぐ強盗事件に関連し、各地で実行役として逮捕された容疑者らは、「ルフィ」と名乗る人物からスマートフォンを通じて強盗などの指示を受けていたことが捜査関係者への取材で判明した。東京都狛江市では住人の大塩衣与さん（90）が殺害されており、警視庁調布署捜査本部は関連を調べている。東京・狛江強殺別事件自衛官携帯に記録被害者宅「狙う」捜査関係者によると、グループはSNS（ネット交流サービス）上の「