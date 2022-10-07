俳優の谷原章介（49）が7日、MCを務めるフジテレビの情報番組「めざまし8（エイト）」（月〜金曜前8・00）に出演。前日の立憲民主党・泉健太代表についての発言を訂正して謝罪した。番組序盤、永島優美アナが「訂正があります。昨日の放送で、臨時国会の代表質問について取り上げた際、立憲民主党・泉健太代表が、生活にかかわることを一切質問していなかったとお伝えしましたが、泉代表はコロナ対策、エネルギー問題、物価高