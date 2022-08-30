サイゼリヤで最強の裏メニュー『究極ミラノ風ドリア』の存在をご存じでしょうか。サイゼリヤには『ミラノ風ドリア』『チーズたっぷりミラノ風ドリア』『半熟卵のミラノ風ドリア』の3種類のミラノ風ドリアがあります。その頂点に立つのが『究極ミラノ風ドリア』です。3種類あるミラノ風ドリア『ミラノ風ドリア』はノーマル、『チーズたっぷりミラノ風ドリア』はチーズが大盛りになったバージョン、『半熟卵のミラノ風ドリア』は半熟