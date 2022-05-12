ドラマや映画では幅広い世代の俳優が活躍していますが、中でも若手時代から経験を積み、演技に脂が乗ってきた30代の俳優にいきおいを感じているという人は多いのではないでしょうか。そこで今回は、演技力が高いと思う30代俳優は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位松山ケンイチ2位小栗旬1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！1位は「山田孝之」！1999年にドラマ『サイコメトラ