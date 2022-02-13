松屋フーズは2月15日に、同社が展開する牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10時から「豚キムチ丼」、15時から「豚キムチ鍋」の販売を開始する。「豚キムチ丼」は、2月1日から10年ぶりに復活販売されている「豚めし」に、富士山麓で作った自社製キムチ、自社工場でオリジナルブレンドしたコチュジャンベースのタッカルビダレの辛味を合わせた。ベースとなる「豚めし」は、やわらかい赤身肉を使用し、こだわ