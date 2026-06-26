ふわふわ可愛い！お出かけしたくなるグッズが新登場！「SWIMMER×サンリオキャラクターズ」よりパスケース、ネームタグ、アイマスクがラインナップ

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

【可愛いと実用性を兼ね備えた新アイテム！】

バッグやキャリーケースなどに取り付けて使えるパスケースとネームタグ！

旅行にぴったりなふわふわなアイマスク！

日常使いしやすいく可愛く、実用的！お気に入りのキャラクターと一緒にお出かけしよう！

ネームタグ

「SWIMMER×サンリオキャラクターズ」のトラベルグッズが新登場！

存在感のあるダイカット仕様で旅行やお出かけが楽しくなるアイテム！

ぬいぐるみパスケース

キーホルダー感覚で簡単装着！便利なリール付き！

通勤通学に便利なカードと小物の収納ができるぬいぐるみ型パスケースが登場！

アイマスククッション

ベルト付きでバッグとしても使える！

チャックを開けるとアイマスクが出てくるふわふわクッション！

マイメロとシナモンは、可愛いシュシュがセットだよ

MEIHOとは

MEIHO（メイホウ）は、三金商事の自社ブランドです。

「カーライフをもっと楽しく、毎日の生活にさらに彩りを」

をモットーに、可愛くて便利なカー用品、おしゃれな生活雑貨など、主にキャラクター商品を企画・開発・製造しています。

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

会社ホームページ：https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)