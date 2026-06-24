【名古屋市役所関連】名古屋市役所シティプロモーション「やさなご」の一環として、なごや地域課題解決型放送局「やさなご放送局(R)」において、名古屋市ブランドパートナーの方々を対象に取材（有料）を開始します。

第二ピアサービス株式会社

1.なごや地域課題解決型放送局 「やさなご放送局」とは？

名古屋市役所シティープロモーション「やさなご」ブランドパートナーとして、地域課題解決を目的に、名古屋の様々な情報を発信する動画プラットフォームです。

ウェブ https://www.youtube.com/@moonfrontier

２．「やさなご放送局(R)」コンソーシアム

（１）コンテンツ制作の専門事業者 「株式会社ＰＡＱＬＡ」

ケーブルテレビ番組制作、地元企業のプロモーション映像制作等、地域に根差した映像制作会社。

また、ＳＮＳ運用やコンテンツ制作について中小企業の広報担当者を対象にクリエイティブ人材育成研修や講演会などを実施している。

（２）地方創生社会地域課題解決型人材育成の専門事業者 「第二ピアサービス株式会社(R)」

地方創生をテーマに講座やワークショップ「ブロッケーション(R)」などを通じて人材育成・教育事業を実施。また、地域課題・地方創生についてわかりやすく解説するＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ムーン・フロンティア(R)」を運用し、チャンネル登録者数２９．２万人（２０２６年６月現在）を有する。

３. 「やさなご放送局」の活動内容～強みを活かし“活動”を創出する

- 「やさなご放送局(R)」企画で制作したコンテンツは、まず「ムーン・フロンティア(R)」チャンネル内で配信を開始- 第二ピアサービス株式会社(R)のリーチ力と知見×地域密着の取材とコンテンツ制作- 活動的な視聴者２９．２万人に対して発信（２０２６年６月現在）- 「名古屋に観光に来る」「ブランドパートナー企業の商品を買う」「イベントに参加する」などの活動を創出し地域課題の解決に向けて取り組みます。

４. 「やさなご」ブランドパートナーの皆様を対象に取材（有料）致します。

～ともに名古屋の魅力を発信し地域をより豊かにしましょう。～

【料金体系】

１.2～3分の動画制作(取材・編集・配信)・・・５万円（税抜き）

２.密着取材などのアップグレードプラン(要相談)

※なお、「やさなご放送局」の活動は、初年度（令和８年度）は社会実験として、制作費用等の公金は求めず制作・運営を行うことで既に名古屋市役所様と合意しています。

５．お問合せ先／やさなご放送局(R)

株式会社ＰＡＱＬＡ（名古屋商工会議所会員、名古屋市ブランドパートナー、名古屋市公民連携企業）

代表取締役 小塚未波（元テレビ局ディレクター/ＳＮＳ 動画制作講師）

ウェブ https://paqla.co.jp/

第二ピアサービス株式会社(R)（名古屋商工会議所会員、名古屋市ブランドパートナー、名古屋市公民連携企業）

代表取締役 尾藤文人（工学修士・日本都市計画学会員・日本建築学会員・土木学会員）

住所 〒466-0022 名古屋市昭和区塩付通７丁目１５番地の３

E-mail doo@sepeer.online／ウェブ https://www.sepeer.online/