WorkX、「AX推進室」を新設。コンサルティングに加え、AIサービス開発を本格始動

株式会社WorkX

AX/DXコンサルティング事業を手掛ける株式会社WorkX（東京都渋谷区、代表取締役：東野智晴、以下「WorkX」）は、AI/データ部門「LeanDataX」内に「AX推進室」を新設いたしました。クライアント企業のAX推進に加え、AIサービスの開発やAIガバナンスの知見発信を行い、日本企業のAI変革を加速させます。

■「AX推進室」新設の背景

インターネットの普及がビジネスを変えたように、AIは今、企業の働き方・業務プロセスを根本から変えようとしています。

これまでWorkXは、プロジェクト単位でのコンサルティング支援を提供してきました。しかしAIが業務の前提そのものを塗り替える時代においては、企業のシステムや業務の仕組みを根本から再設計することが、企業の生産性を高めるための本質的な支援であると考えています。

そこでWorkXは、クライアント企業にとっての"AXパートナー"へと役割を進化させます。

戦略・業務・組織・人材・ガバナンスをAI前提で再設計し、企業変革を一気通貫で支援します。自社のAIネイティブ化を推進しながら、AIサービス開発・ガバナンス整備・教育・文化醸成を一体で担う「AX推進室」を新設することで、AI時代の企業変革を牽引する企業へと成長してまいります。

■「AX推進室」が担う6つの領域

AX推進室は、以下の6領域を推進します。

■今後の展望

- 全社AIネイティブ化（社内AX推進）クライアント企業のAX推進を支援する組織として、まずは全社をAIネイティブ化させます。営業・採用・デリバリー・ナレッジ管理・バックオフィスなど、社内のあらゆる業務にAIを実装し、自らがAI変革の実証者・体現者となることで、クライアント企業への支援に説得力と再現性をもたらします。- AIリテラシー教育・文化醸成AIネイティブな企業を目指すには、社員がAIの仕組みや特性を理解し、適切な場面でAIを活用できることが不可欠です。WorkXは自社社員のみならずクライアント企業に対しても、AIリテラシーを教育プログラム・実践型トレーニング・ナレッジ共有の形で提供し、業務改善・価値創出にAIを活かせる人材と文化の醸成を支援していきます。- コンサルティングサービスの次世代化コンサルティングのデリバリーモデルそのものをAI前提で再構築します。ProConnectに登録する8,000名以上のプロフェッショナルの知見をプラットフォームにナレッジとして蓄積し、高度な専門性を誰もが活用できる仕組みを構築することで、従来の属人的な体制からの脱却を図ります。- クライアント企業のAX化を高速展開AI導入などのDXの延長線上にある支援にとどまらず、経営戦略・業務改革・システム実装・組織定着まで全体最適を見据えて、クライアント企業のAX推進を一気通貫で担います。生成AI・AIエージェント・データ基盤・業務AIアプリケーションを組み合わせ、企業全体の生産性向上と競争力強化を高速に実現します。- AIサービス開発推進AX推進のみならず、「LeanDataX」が蓄積してきたAI・データ活用の知見と専門性をもとに、クライアント企業向けの新たなAIサービス・業務AIアプリケーションを企画、開発します。実用性の高いサービス開発を推進することで、新規事業創出や意思決定の高度化にも貢献してまいります。- AIガバナンスの方法論確立・発信AIの活用が広がるほど、安全性・信頼性の確保が課題となります。WorkXは、リスク管理・セキュリティ・データ保護・品質評価・説明責任にわたるAIガバナンスの方法論を体系化し、実践的なフレームワークとして業界へ発信することで、企業がAIを安心して使いこなせる環境づくりにも貢献してまいります。

WorkXは、CAIOやAX推進室の新設を皮切りに、AIネイティブな企業としてスピード成長を目指します。

すべての企業がAIネイティブに進化し、日本が「世界で一番、自由に楽しく、生産的に働ける国」になるまでこれからも挑戦を続けてまいります。

■株式会社WorkXについて

WorkXは、『プロフェッショナル・エコノミーへの変革』をビジョンに掲げ、企業課題を解決するための新しい形のプロフェッショナル人材調達を実現するサービスを提供しています。

フリーランスコンサルタントと企業のマッチングプラットフォームである「ProConnect」と、自社のコンサルタントとフリーランスの専門性を掛け合わせた新たなAX/DXコンサルティングサービス「LeanX」の2つのサービスシリーズを展開しています。

ありとあらゆるプロフェッショナル人材を集め、企業の課題解決を促進することで、イノベーションを加速させ、日本の労働市場の生産性向上を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社WorkX

代表者：東野智晴

設立 ：2018年10月

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

事業 ：案件紹介サービス「ProConnectシリーズ」の開発・運用、コンサルティングサービス「LeanX」シリーズの提供

URL ：https://work-x.com

＜ProConnectシリーズ＞

「ハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム」

ProConnect：https://pro-connect.jp

ProConnect Engineer：https://engineer.pro-connect.jp

ProConnect Ticket：https://pro-connect.jp/ticket

＜LeanXシリーズ＞

「DX/AIコンサルティング」

LeanX：https://work-x.com/services/lean-x

LeanDataX：https://work-x.com/services/lean-data-x

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社WorkX 広報担当

E-mail： marketing@work-x.com