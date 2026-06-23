アイスタイル、「HR′s SDGsアワード2026」にて「違いを力に」部門 最優秀賞を受賞

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長：遠藤 宗）は、任意団体「One HR」が主催する「HR's SDGsアワード2026」において、「違いを力に」部門の最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

「HR's SDGsアワード」は、新時代を切り拓く「個人×組織」創出のための共通目標を掲げるHR系コミュニティ「One HR」が主催し、HR's SDGsを通じた持続可能な企業と個人の成長を加速させる取り組みに光を当てる取り組みです。アワードには全部で6つの部門があり、このうち「違いを力に」部門は、障がいや年齢、性別による特性や、現場が抱える時間的・環境的な制限や制約に捉われることなく働くことができる仕組み・文化をつくる取り組みを行った企業に賞が贈られます。

受賞概要

・受賞アワード：HR's SDGsアワード2026

・受賞部門：「違いを力に」部門 ～制限や制約に捉われることなく働くことができる仕組み・文化を創る～ 最優秀賞

・受賞コピー：障がい者雇用を「義務」から「成長の切り札」へ。全事業領域を支える戦略的シェアードサービスモデルの構築

受賞内容の詳細は以下よりご確認ください。

https://onehr.amebaownd.com/posts/58915077

取り組みの背景と内容

今回高く評価されたのは、D&I（ダイバーシティ&インクルージョン）推進部が行った、一人ひとりの可能性を信じ、活かし、業務をシェアするという取り組みです。従来の障がい者雇用部門では定型業務が主で、個々の特性に適した業務分配に課題があり、一方で事業急成長に伴う店舗裏方やIT部門のPCキッティング等、出社を要する社員確保の苦慮が事業のブレーキとなっていました。そこでD&I推進部を「戦略的内製化拠点」へと再定義。個々の可能性を「確実な遂行力」と捉え直し、以下の取り組みを推進しました。

・業務の解体・再構成：自社の事業構造を熟知した社員が「ハブ」となり、複雑な工程を、完遂可能な定型タスクへ解体・再構成し、「活かすべき人材」と「継続すべき業務」の最適化を図り数多くの業務を移管しました。



・高レジリエンス型配置：一人ひとりの「違い、日々深まる持ち味」を独自のワークリズムとし、業務配置をパズルのように組み合わせることで、レジリエンス（どんな時も柔軟に乗り越える力）が高いチームを維持しています。



・組織的なサポート体制の構築：合理的配慮を踏まえつつ「特別扱い」はせず、メンバーが戦力として成果を出せるようチーム全体でサポート。「どう業務を完遂するか」という戦術立案を行い、一人ひとりの能力を最大限引き出すことで、多様な業務経験を通じたチーム全体のスキルアップを後押ししています。



・多角的展開・生産性循環モデル：単純なルーティン業務に留まらず、柔軟な対応や的確な判断を要する業務へと領域を拡大。現在は、@cosme STOREでのテスター周りのクリーニングやサンプルアッセンブリ等のバックヤード業務から、オフィスワーク、IT部門のPCキッティングまで多岐にわたり、現場とバックオフィスを全方位から支える体制を構築。その結果、全社員が「本来注力すべき役割」に集中できる環境を創出しました。

具体的な成果・効果

・定量成果：障がい者雇用部門（23名在籍／身体障がい者1名）で定着率80％を維持し、内製化によるコスト削減を達成。



・コア業務への時間創出：現場定型業務を月間約2,100時間削減。店舗での接客、オフィスでの戦略立案や高度なシステム設計への専念を可能とし、社内で「障がい者部門のメンバーがいないと困る」という実務的な信頼を確立。



・人的資本への貢献：一人ひとりの「可能性」を信じ磨いた業務を自動化し、次へ繋げる循環を回し続け、障がい者雇用が生産性向上を支える一助となるよう、人的資本経営の新たな可能性を追求。

アイスタイルは、多様性や違いを「特別なこと」ではなく「大前提」とし、それらを活かした働き方や取り組みを通じて、全ての社員が自分らしく活躍できる持続可能な組織づくりとサステナビリティ推進に、グループ一丸となって取り組んでまいります。

【株式会社アイスタイル 会社概要】https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合ポータルサイト@cosmeの企画・運営、関連広告サービスの提供

【お問合せ】

株式会社アイスタイル エクスターナルコミュニケーション室

Email: istyle-press@istyle.co.jp