首都圏賃貸市場動向：CRIX指標を活用した最新のエリア別分析

日本情報クリエイト株式会社

日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、以下「日本情報クリエイト」証券コード：4054）は、このたび賃貸不動産市場の指標であるCRIX指標を活用した月次レポートを公開したことをお知らせいたします。

本レポートでは、最新データに基づき、東京23区、神奈川県、埼玉県、千葉県の市場動向を詳しく解説します。

※公表されている数値についての当社調べ。

※公表されている数値が最新のデータになります。

【無料】詳しい情報を見る :https://njc-corp-qc.njc-web.info/pr/column/crix/create-chintai-index-33/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=crix202603

■東京23区の賃料上昇に変化の兆し

【東京23区】

東京23区では、アパート・マンション共に、全面積帯で空室率の改善が継続しています。平均支払い賃料（以下、支払い賃料）は、アパートの家族向けの50平方メートル -を除き、前月比で上昇しています。しかしながら、支払い賃料の上昇幅に縮小傾向が見えてきました。東京23区への人口流入超過数（12か月移動平均）は、直近のピークである2024年8月の半分近くまで減少しています。募集賃料が急上昇したことから、東京23区内居住を断念する動きが進んでいると考えられます。マンションのカップル向けの30-50平方メートル 、家族向けの50平方メートル -を除いて、支払い賃料の上昇率は物価上昇率を下回っているため、他地域に比較して賃料を上げやすい東京23区では、当面、支払い賃料の上昇基調は継続すると考えられますが、今後の支払い賃料の動向には注意が必要です。







【神奈川県】

川崎市では、アパート・マンション共に、全面積帯で空室率の改善が継続しています。一方、アパート・マンションの50平方メートル -、マンションの20-30平方メートル を除いて、支払い賃料は前月比で下落しています。前年同月比の支払い賃料で上昇しているのはアパートの50平方メートル -のみですが、2018年1月水準を大きく下回っています。交通利便性の悪いエリアで、賃料改定やテナントの入れ替えが進んでいない、または賃料を下げて空室を埋めている等の可能性を示しています。



横浜市では、アパート・マンションのすべての面積帯で空室率の改善が継続しています。単身者向け（0-20平方メートル 、20-30平方メートル ）の支払い賃料は、アパートは前月比、前年同月比共に下落、マンションの0-20平方メートル も前月比、前年同月比共に下落、20-30平方メートル のみ前月比、前年同月比共に微増となっています。横浜市の単身者向けは供給過剰気味となっており、賃料を下げて空室を埋める、賃料改定を断念する等、苦慮していることがうかがえます。特に、マンションの0-20平方メートル の支払い賃料は2018年1月水準を下回っており、経営環境の厳しさがうかがえます。横浜市では、新築・中古マンションの価格上昇から購入を断念した層の需要が根強く、アパート・マンション共にカップル向けの30-50平方メートル 、家族向けの50平方メートル -の支払い賃料は上昇傾向で推移しています

【埼玉県】

さいたま市ではアパート・マンションのすべての面積帯で空室率の改善が継続しています。ただし、アパートのカップル向けの30-50平方メートル 、家族向けの50平方メートル -の空室率、マンションの広めの単身者向けの20-30平方メートル を除く全面積帯の空室率が、前年同月を上回っています。マンションの支払い賃料の上昇率は、カップル向けの30-50平方メートル を除き、物価上昇分を確保できていますが、アパートの支払い賃料の上昇は鈍く、賃料改定が進んでいない可能性を示しています。特に、家族向けの50平方メートル -の支払い賃料は下落が続いており、2018年1月水準を大きく下回っています。

【千葉県】

千葉県西部（柏市、松戸市、流山市、我孫子市、市川市、浦安市、習志野市、船橋市）では、アパート・マンションのすべての面積帯で空室率の改善が継続しています。しかしながら、アパートの支払い賃料は全面積帯が弱含みで推移しており、賃料改定やテナントの入れ替えが進んでいないことや、賃料を下げて空室を埋めている可能性を示しています。これに対して、マンションの支払い賃料は面積の狭い単身者向けである0-20平方メートル を除いて上昇基調で推移しています。なお、アパートの50平方メートル -、マンションの0-20平方メートル の支払い賃料は2018年1月水準を下回っています。

■2026年3月の空室率と平均支払賃料および前年同月比

■エリア別のより詳しい情報はこちら

本記事に記載の東京23区、神奈川県、埼玉県、千葉県に加えて、札幌市、仙台市、東京都下、横浜市、川崎市、さいたま市、千葉県西部、名古屋市、京都市、大阪市、福岡市のデータを公開しております。

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■CRIX（クリエイト賃貸住宅インデックス）とは

CRIX（クリックス：Create Rental housing Index）は、当社が保有する膨大な量の賃貸住宅管理データ(ビッグデータ)より算出した、賃料・空室状況に関するインデックスで、次のような特徴を持っています。

・管理データより算出した、実際の管理実態に合うインデックス

・【空室率】、【平均賃料】2種類の月次時系列データ

・全国すべての都道府県、主要な市区町村をカバー

・間取り別、床面積別などの豊富なバリエーション

時系列グラフ、一定期間での変化率などを簡単に確認できるBIツールや資料もご提供が可能です。

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、不動産のITパートナーとして31年にわたり、自社開発による商品開発やITソリューションの提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援しています。



会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/