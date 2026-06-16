全国でフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利祐一 グループ店舗数：1,156店舗(2026年5月末時点)]は、全国のコメダ珈琲店で2026年6月24日(水)から季節限定で「カリー祭り」を開催いたします。ラインナップは、新宿中村屋監修のカリーソースを使用したスナック4種類、カリーと相性抜群なドリンク2種類です。暑さ吹き飛ぶスパイシーな「カリー祭り」をぜひお楽しみください！





【コメダ珈琲店】カリー祭り





●「カリー祭り」開催 新作2品を加えた充実のラインナップで展開！

昨年ご好評をいただいた「カリー祭り」を、今年も開催いたします。本フェアでは、昨年の人気商品に加え、今年は新たに「カリーナンドッグ」と「アサイーミックスラッシー」が登場。充実したラインナップをご用意いたしました。その日の気分に合わせて、何度でも楽しみたくなる味わいをお届けします。





【新宿中村屋監修の特製カリーソース】

コクと深みのあるスパイシーな味わいがお楽しみいただけます。メニューに応じて、今年も2種のソースを使い分けました。

「カリーナンドッグ」と「チーズカリーとナン」には、具材のひき肉、じっくり煮込んだ野菜や果物の旨みを感じる、カリーを味わうためのソース。「タンドリーチキンホットサンド」と「カツカリーパン」には、組み合わせた食材の旨みを、ホットに引き立てるプレーンなソースを採用しています。





【新作】カリーナンドッグ

昨年ご好評をいただいた“ナンを使ったメニュー”に、新作が登場。

手伸ばしナンに、シャキシャキ食感の千切りキャベツとソーセージを重ね、特製カリーソースととろけるチーズを合わせました。特製カリーソースのコクととろ～りチーズが調和した、食べ応えのある一品です。

※使用しているチーズは加熱処理済です。





カリーナンドッグ





【新作】アサイーミックスラッシー

ヨーグルト風味のラッシーに、アサイーとブルーベリーの酸味、バナナの風味をプラスしたフルーティーな一杯です。ホットでスパイシーなカリー商品と合わせてお楽しみください。

※濃縮ブルーベリー果汁約1.4％、バナナピューレ約0.6％、アサイーピューレ約0.1％使用(アサイーミックスラッシー1食あたり)





アサイーミックスラッシー





【再販】タンドリーチキンホットサンド

昨年ご好評につき再登場！7種の香辛料を効かせたタンドリーチキンとシャキシャキのキャベツを、特製カリーソースと合わせ、山食パンのトーストでサンド。スパイスの風味豊かな味わいをまとわせて香ばしく焼き上げました。ホットでスパイシーな味わいは、一度食べたらやみつきになること間違いなし！





タンドリーチキンホットサンド





【再販】チーズカリーとナン

とろ～りチーズと特製カリーソースを、もっちり食感の手伸ばしナンに絡めてお召し上がりいただく「チーズカリーとナン」が再び登場！特製カリーソースはピリッとした辛さの後に、じっくり煮込んだ野菜や果物の旨みが広がり、チーズとも相性抜群。食欲をそそる一品です。

※チーズカリーやナンをお召し上がりの際はやけどに十分にご注意ください。※使用しているチーズは加熱処理済です。

※追加ナン(1枚)のみのご注文はできません。





チーズカリーとナン





【再販】ラッシー

ラッシーは、ヨーグルト風味のさっぱりとしたドリンクです。まろやかな甘みとほどよい酸味の爽やかな味わいは、カリー商品のお供にぴったり。アサイーミックスラッシーとの飲み比べもぜひお試しください。





ラッシー





【定番】カツカリーパン

特製カリーソースを、揚げたてのカツとシャキシャキのキャベツと一緒にコメダ特製のパンで挟んだ、コメダ珈琲店の定番人気メニューです。お一人でも、シェアして食べても満足いただける一品です。

※通年販売の商品です。





カツカリーパン





●カリー祭りフォロー＆リポストキャンペーン ～インドをお家で楽しもう！～

コメダ珈琲店公式X( @KomedaOfficial )をフォローし、該当のポストをリポストした方の中から抽選で2名様へ、カリーの本場であるインドをお家で楽しめる豪華プレゼントが当たります。





2026キャンペーンPOP





■キャンペーン期間

2026年6月24日(水)11:00 ～ 2026年7月5日(日)23:59





■応募方法

(1)コメダ珈琲店公式X( @KomedaOfficial )をフォロー

(2)該当ポストを引用リポスト





■当選者発表

2026年7月中旬予定

当選者のXへダイレクトメッセージにて発表





■景品

「新宿中村屋 こだわりのカリーセット」抽選で1名様

内容：新宿中村屋カリーセット商品約1年分＋銅メッキ カリー食器セット





「インドは紅茶生産量世界1位！ティータイムセット」抽選で1名様

内容：ノリタケ ヨシノ ティー食器セット＋ラティス インド産紅茶約1年分





※景品はお選びいただけません。全応募者の中から、各景品抽選で1名様ずつ当選となります。

※写真はイメージです。

※掲載されている画像は景品の一部です。

※非公開アカウントでの応募は抽選の対象外です。









【商品概要】

■商品名・価格(税込)

カリーナンドッグ ： 710円～770円

チーズカリーとナン ： 750円～810円／追加ナン 250円／

追加チーズカリーソース 320円

タンドリーチキンホットサンド： 1,270円～1,330円

ラッシー ： 620円～860円

アサイーミックスラッシー ： 670円～910円

カツカリーパン ： 950円～1,040円





※写真はイメージです。

※価格は店舗により異なります。

※盛り付け、器は店舗により異なる場合がございます。

※「カリーナンドッグ」、「タンドリーチキンホットサンド」、「チーズカリーとナン」、「カツカリーパン」はやや辛めの商品です。

辛い物が苦手な方やお子様は十分ご注意ください。

※「タンドリーチキンホットサンド」、「カツカリーパン」は辛子マヨネーズを使用しています。辛子抜きに変更も可能です。





■販売期間

2026年6月24日(水)～2026年7月中旬予定

※カツカリーパンは通年販売商品です。





■販売店舗

全国のコメダ珈琲店

※販売は一部店舗を除きます。

※本商品はお持ち帰り可能です。