こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「freeeホームページ」の提供を開始 基本情報の入力からAIが最短10分でホームページを作成
https://digitalpr.jp/table_img/2693/123167/123167_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、基本情報を入力するだけでAIが最短10分でホームページを作成する「freeeホームページ」の提供を開始しました。
営業ツールのひとつとしても起業・開業時に必要なホームページをコストを抑えながら効率的に作成します。
■ホームページ作成費用10万円以上が半数以上、創業から1ヶ月以内にホームページを作成する人は60％以上
さらにホームページを作成した人のうち、60％が創業から1ヶ月以内にホームページを作成していることがわかり、創業時のホームページ作成のニーズの高さがうかがえる結果となっています。（※）
※起業・開業事業経営者649名を対象として、ホームページ作成における調査をfreeeが独自で実施（調査期間：2025年11月4日〜11月11日）
■入力された情報から最短10分でAIがホームページをかんたん作成
「freeeホームページ」は起業や開業時に必要なホームページをかんたんに作成できるサービスです。
会社名・屋号・事業内容などの基本情報を入力すると、AIがテンプレートや掲載するテキスト・画像などを提案します。プレビュー画面を見ながら調整を行うとホームページが作成され、最短10分で公開が可能です。また、創業時にも優しい低コストで事業に必要なホームページを効率的に作成できます。
今後はfreee会社設立やfreee開業で登録された情報からホームページの作成もできるようになる予定です。
freeeホームページ：https://www.freee.co.jp/hp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
ホームページ：https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関するお問い合わせ先＞
フリー株式会社 広報 (PR) 品田真季
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
関連リンク
freeeホームページ：
https://www.freee.co.jp/hp/