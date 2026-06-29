nanadecor「ナナリブシリーズ」に茶綿による無染色のブラウンカラーが数量限定で登場

Julietteが展開する睡眠ブランドのnanadecorは6月20日、「ナナリブ」シリーズから「茶綿（ちゃめん）」を使用したブラウンカラーを夏限定・数量限定で発売しました。

■天然の成分で抗菌防臭やUVカットの効果も！

同商品では、ワタの実が弾けたその瞬間から天然の美しい色がついている綿花「茶綿」を使用。キャミソール、タンクトップ、ショーツなどを中心としたラインナップです。

化学染料による染色を一切行わず無染色のため、加工によるダメージを受けていないため、オーガニックコットン本来の極上の柔らかさと、とろけるような風合いがダイレクトに肌で感じられるようになっています。

さらに、茶綿が自らを守るために蓄えた天然の成分「タンニン」の作用により、化学的な加工をせずに抗菌防臭効果とUVカット効果を発揮するとのこと。

■商品概要

シリーズ名：茶綿ナナリブ

発売日：2026年6月20日

主なラインナップ： ナナリブ キャミソール、タンクトップ、ショーツほか

展開場所：nanadecor 公式オンラインショップ、nanadecor 直営店「サロン・ド・ナナデェコール」

（フォルサ）