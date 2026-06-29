しまむらパークにプラスサイズ向け下着ブランドとのコラボアイテムが登場

いずみが展開するプラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」は7月1日、しまむらとのコラボによるブラ＆ショーツを、「しまむらパーク（オンラインストア）」にて発売します。

■「美胸キーパー」シリーズのパターンがしまむら価格に

同コラボでは、グラマープリンセスが提供するワイヤーブラ「美胸キーパー」シリーズのパターンを、しまむらの価格で実現します。

「美胸キーパー」では、プラスサイズ専用のパターンを開発し、バストの横流れを防いでシルエットをキープ。脇2本のボーンや脇高設計、U字バックに3段3列ホックといったこだわりを搭載しているのが特徴です。

ラインナップは、大花柄の刺繍レースをあしらった「GPルミネットシシュウ」や、花柄をプリントしフロントに編み上げを施した「GPストレッチレース」、フラワーモチーフと小花を散りばめた「GPルミネットレース」。

いずれも、おそろいのショーツも用意しています。

■商品概要

商品名：GPルミネットシシュウ（レディース ワイヤーブラジャー）

カラー展開：ホワイト、サックス

サイズ展開：E85〜95、F85〜95、G85〜95、H90〜H100

価格：E85〜1,969円、H90〜2,189円

商品名：GPスタルミネットシシュウ（レディース ショーツ）

カラー展開：ホワイト、サックス

サイズ展開：3L〜8L

価格：3L〜759円,7L〜869円

商品名：GPストレッチレース（レディース ワイヤーブラジャー）

カラー展開：ホワイト、ピンク

サイズ展開：E85〜95、F85〜95、G85〜95、H90〜100

価格：E85〜1,969円,H90〜2,189円

商品名：GPスタストレッチレース（レディース ショーツ）

カラー展開：ホワイト、ピンク

サイズ展開：3L〜8L

価格：3L〜759円、7L〜869円

商品名：GPルミネットレース（レディース ワイヤーブラジャー）

カラー展開：ブラック,ブルー

サイズ展開：E85〜95、F85〜95、G85〜95、H90〜100

価格：E85〜1,969円、H90〜2,189円

商品名：GPスタルミネットレース（レディース ショーツ）

カラー展開：ブラック、ブルー

サイズ展開：3L〜8L

価格：3L〜759円,7L〜869円

（フォルサ）