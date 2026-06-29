「ふんわり術後ブラ」発売。医師と補整下着メーカーが共同研究

シーオーメディカルが展開する機能性レディースインナーブランド「Angellir（アンジェリール）」は6月22日、聖路加国際病院 乳腺外科との共同研究により開発した商品を、公式オンラインショップにて発売しました。

■3段階の調整が可能なブラ用ベルトも

「ふんわり術後ブラ」（4,950円）は、幅広のストラップと一体化したリフトパネルを搭載したノンワイヤーブラ。アンダー部にやわらかいゴムを採用し、肩・アンダー部への負担を軽減しながら、バストを下からしっかりとサポートします。

フルカップ仕様にくわえ、調整可能なダブルフロントホックも取り入れています。

術後の敏感な肌に負担をかけない仕様を目指し、カップ裏には綿100％のジャージー生地を採用しました。

「ふんわり術後ブラ用ベルト＋調整パッド」（2,750円）は、肌あたりがやわらかく、長さを3段階で調整可能な総レース仕様のベルトを組み合わせました。インプラントの就寝中の上流れや日中の揺れを抑えます。

ブラ背面にベルトを通すことで、着用中のずれを防ぐことができるほか、切除手術の後もベルトを使用することでさらに安定した着心地を実現します。

左右差や切除部分にあわせて、ブラに内蔵されているパッドに対してマジックテープで位置を固定・調整が可能な大小2サイズのパッドも搭載しました。

■商品概要

商品名：ふんわり術後ブラ

セット品：ふんわり術後ブラ用ベルト＋調整パッド（別売り）

価格：ブラ 4,950円、ベルト・パッド 2,750円

発売日：2026年6月22日

カラー：ココアブラウン

サイズ：ブラ（S、M、L、LL 全4サイズ）、ベルト（S・M用／L・LL用 全2サイズ）

（フォルサ）