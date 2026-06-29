ふ、不審者が出る!!?　熱海の大型マンションが抱える“昭和の負の遺産”が思ったより深刻だった【98万円で温泉の出る築75年の家を買った #6】

「家の予算は100万円、リフォーム代込みでも300万円まで。温泉があって海が見えるセカンドハウスが欲しい」作家・高殿円が2年かけて探し回り、実際に住んで聞き込みをして98万円で理想の家を買った道のりは、山あり谷ありボロありで超大変だった！

「良い物件にアスベストの落とし穴が!?」「山の別荘地で遭難…？」「温泉と思いきや水道水！」「壁にも床にも穴だらけのアンティーク物件…」etc 笑って共感してタメになる♪ 体当たり家探し実録ルポを期待の新鋭・山吹が最高コミカライズ!!

■みなさんの“生きがい”は何ですか？

2020年に世界中で流行した新型コロナウイルス感染症。その影響はすさまじく、海外はもちろん国内旅行も制限され、多くの方が非日常を感じたり生きるモチベーションを保ったりするのに苦労したのではないでしょうか？

原作者である高殿円さんもその一人。海外取材ができなくなり、「人生がつまらない」と感じた高殿さん。そんな彼女が新たに見出した“生きる糧”が、温泉でした。

マイナビウーマンでは、『98万円で温泉の出る築75年の家を買った』（フレックスコミックス）を全6回でお届けします。

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温泉が譲れない条件だったからこそ熱海に縛られていましたが、それを諦めれば選択肢が広がりそうですね！ 高殿さんがどんな物件に出会うのか、この先の展開が楽しみです！

漫画：『98万円で温泉の出る築75年の家を買った』漫画・山吹、原作・高殿円（フレックスコミックス）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部

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『98万円で温泉の出る築75年の家を買った』漫画・山吹、原作・高殿円（フレックスコミックス）

「家の予算は100万円、リフォーム代込みでも300万円まで。温泉があって海が見えるセカンドハウスが欲しい」作家・高殿円が2年かけて探し回り、実際に住んで聞き込みをして98万円で理想の家を買った道のりは、山あり谷ありボロありで超大変だった！ 「良い物件にアスベストの落とし穴が!?」「山の別荘地で遭難…？」「温泉と思いきや水道水！」「壁にも床にも穴だらけのアンティーク物件…」etc 笑って共感してタメになる♪ 体当たり家探し実録ルポを期待の新鋭・山吹が最高コミカライズ!!