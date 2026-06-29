シャボン玉石けん「無添加せっけんシャンプー専用リンス」自主回収 香気成分が検出
シャボン玉石けんは29日、製造・販売する「無添加せっけんシャンプー専用リンス」の一部製造品において、無香料商品にもかかわらず香気成分が検出されたことから、自主回収すると発表した。
【画像】対象商品およびロット番号
同社は「当該商品は自社工場での製造を主としておりますが、近年の需要増に伴い、一部の製造を委託先工場にて行っております。この度、当該工場で製造した製品から、香気成分が検出されました。現時点では、一時保管の過程において移香したものであると推察しております。当社といたしましてはこの事態を厳粛に受け止め、当該工場で製造された全ロットの自主回収を決定いたしました。なお、検出された成分は、一般的に化粧品に使用される香気成分です」説明。
続けて「お客様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。今後は、 より一層の安全性確保と品質管理に努める所存でございます」としている。
影響と安全性については「検出された成分は、一般的に化粧品に使用される香気成分です。現時点におきまして、当該製品使用による健康被害の報告はございません」と伝えている。
【画像】対象商品およびロット番号
同社は「当該商品は自社工場での製造を主としておりますが、近年の需要増に伴い、一部の製造を委託先工場にて行っております。この度、当該工場で製造した製品から、香気成分が検出されました。現時点では、一時保管の過程において移香したものであると推察しております。当社といたしましてはこの事態を厳粛に受け止め、当該工場で製造された全ロットの自主回収を決定いたしました。なお、検出された成分は、一般的に化粧品に使用される香気成分です」説明。
続けて「お客様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。今後は、 より一層の安全性確保と品質管理に努める所存でございます」としている。
影響と安全性については「検出された成分は、一般的に化粧品に使用される香気成分です。現時点におきまして、当該製品使用による健康被害の報告はございません」と伝えている。