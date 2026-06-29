【開業25周年のテーマ“Discover U!!!”の新CM】 6月29日 公開

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開業25周年のテーマ“Discover U!!!”の新CMを本日6月29日より順次公開する。

2026年3月31日に開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン。想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”のテーマを掲げ、パーク中が“祭り”のように盛り上がる特別な一年を展開している。

今回公開されるCMでは、川口春奈さんと岡本あずささんが出演。“祭り”騒ぎで賑わう25周年のパークを舞台にした「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!!バージョン～」篇と「25周年記念プログラム」篇の2バージョンで展開される。TVCMでは「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!!バージョン～」篇、デジタルメディアでは「25周年記念プログラム」篇がそれぞれ順次公開される。

【CM公開情報】

・YouTube：6月29日9時頃 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式チャンネルにて公開

・TVCM：6月29日より、一部エリアを除き、「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」篇を順次放送予定

“祭り”騒ぎで賑わう25周年のパークを舞台にしたCM2バージョンが順次公開

CMでは、25周年で盛り上がるパークを川口さんと岡本さんの2人が体験。感情を解き放った表情や無邪気にはしゃぐ姿など、これまでお互いも知らなかった一面が次々とあらわになり、25周年のテーマ「Discover U!!!」、“知らないジブン”に出会う驚きや楽しさが生まれる瞬間が描かれている。

CMには、スタジオで2人が実際の映像を見ながら振り返るシーンも収録。「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!!バージョン～」篇では、パークの仲間たちやエンターテイナーのダンスに合わせて、川口さんも思わず体が動き出しリズムにのっている映像が流れると、「ノリノリだね（笑）」（岡本さん）、「ちょっと恥ずいかも（笑）」（川口さん）と、自分たちのはしゃぎっぷりに思わず驚きの声が上がった。

「25周年記念プログラム」篇では、名作映画に登場した名車やカリスマたちに出会える「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」では、ハイテンションで「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のドクと同じポーズで写真を撮ったり、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、子どものように駆けまわり必死にチャレンジ、「フェスティバル・イン・ザ・パーク」では、カーニバルゲームに成功した瞬間、お互い手を取りあい、ジャンプしながら無邪気に喜ぶなど、気づかないうちに全力で楽しんでいる自分たちを見て、思わず笑い合うその様子から、“Discover U!!!”が意味する“知らないジブン”に出会う楽しさが、より一層伝わってくるような内容となっている。

本CMでも、Vaundy氏書き下ろしの25周年テーマソング「Destiny Journeys」が使用され、2人のパーク体験の様子を盛り上げる。

【川口春奈さん メッセージ】

撮影が決まったときからすごく楽しみにしていました。当日は、撮影ということを忘れてしまうくらい、2人で思いきりはしゃぎ、何も考えず夢中で楽しみ、たくさん笑って声を出して、本当に楽しい時間でした。お互いの新しい表情や一面にも気づくことができて、その様子がCMを通して伝わっていたら嬉しいです。

パークはクルーの皆さんやキャラクターのエネルギーが本当にすごくて、いるだけで元気になれる空間で、なかでも、パレードは圧巻で、ひたすら笑ってはしゃいで、特別な一体感を感じられたのが印象に残っています。25周年のUSJはまさにお祭りのような空気に包まれています。思いきり笑って、体を動かして、“新しいジブン”に出会える体験を、ぜひ楽しんでほしいです。

【プロフィール】

川口 春奈（Haruna Kawaguchi）さん

1995年2月10日生まれ、長崎県五島市出身。

2007年、ファッション誌「ニコラ」のオーディションでグランプリを獲得し、専属モデルとしてデビュー。2009年にドラマ「東京DOGS」（CX）で女優デビュー後、「GTO」（KTV・CX系）、「麒麟がくる」（NHK）など数多くの話題作に出演。2020年には公式YouTubeチャンネル「はーちゃんねる」を開設し、幅広い世代から支持を集める。

岡本 あずさ（Azusa Okamoto）さん

1992年6月21日生まれ、愛知県出身。

2007年、雑誌「Seventeen」の専属モデルとしてデビュー。2008年に女優デビュー後、「勇者ヨシヒコシリーズ」（TX）、「ビギナーズ!」（TBS）、「神の雫/Drops of God」（Hulu）など数多くの映像作品や舞台に出演。

近年は雑誌「VERY」などでモデル業を中心に活躍し、現在は一児の母で野菜ソムリエの資格を持つ。

25周年記念の盛大な“祭り”！「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」開催中

アニバーサリーイヤーの最初のシーズンとなる春からスタートした「NO LIMIT! パレード ～Discover U!!! バージョン～」が開催中。期間は2027年1月11日まで。

本来の自分らしさを解放し、新たな魅力に気づくことができる、ルール無用の超熱狂ダンスタイムや、ポケモンのピカチュウが25匹も登場する新演出、新楽曲「The Power of U」の採用など、驚きと感動に満ちた新パレードが25周年の“祭り”を盛大に盛り上げる。

クルーも25周年を全力で盛り上げる！ 今だけの「Discover U!!!」体験

25周年の今だけ、クルーも“Discover U!!!”をテーマにした特別アクションでゲストを迎える。25周年期間限定のネームタグにつけた装飾や、「パレードフラッグ」を活用した超元気なコミュニケーション、ゲストとクルーが一体となってパークの25周年をお祝いし、“お祭り騒ぎ”になるエンターテイメント「Discover U!!! タイム」など、パークのどこにいても、クルーとのふれ合いが特別な一日をつくる25周年だけの体験を味わえる。

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画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

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