「弁財天カード」はワクワクが大事なことを教えてくれる！？【指導霊さんオラクルカード】

「弁財天カード」はワクワクが大事なことを教えてくれる！？

14 弁財天 （べんざいてん）

無限の可能性を信じて、すべてを楽しむ

基本解説

知的好奇心の塊である弁財天。子どものようにまっさらな気持ちで、あらゆることに興味・関心を抱いては、知識や理解を深めることで自分自身を満たしていきます。特につながりが深いのは芸術（表現）分野で、バレエもロックも絵画も造形も…なんでもこい！自分で自分に限界を定めず、「できる／できない」より「ワクワクする／ワクワクしない」で判断をします。自分のなかにある無限の可能性を信じて、すべてを楽しんでやってみよう♪という心を常に忘れないことを教えてくれます。

チャネリングメッセージ

楽しいこと、大好きなこと、ワクワクすること、興味がわくこと、好奇心が刺激されること、素敵だなと思うことに、どんどんチャレンジしていきましょう！

自分の枠を取り外すイメージをもって、今までグッと我慢してきたことや心の奥底に溜め込んでいた気持ちを外側に溢れさせていくことで、あなたの未来がどんどん光り輝き出します。自分の心に素直になりましょう。自分の本当の気持ちを知るコツは、頭で考えないことです。音楽や歌、絵画や舞台など芸術分野に触れることで、思わず心が突き動かされる瞬間を味わってみてください。その瞬間にこそ、自分が本当に望む在り方のヒントが隠されているはずです。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。