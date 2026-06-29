米イラン攻撃応酬、トランプ米大統領「もはや理性的でいられない」



25日にイランがコンテナ船を攻撃したことを受け、米国は先週末イランを攻撃した。



トランプ米大統領は「イランがまたもや合意を違反した！」と激怒。「彼らは決して学ばない可能性は十分にある、 いずれ我々がもはや理性的でいられなくなり、軍事的に完遂せざるを得なくなる時が来るかもしれない。そうなれば、イランはもはや存在しなくなるだろう！」とSNSに投稿した。



先週末の米の攻撃を受けイラン側は再び攻撃。イラン革命防衛隊（IRGC）は28日にクウェートとバーレーンに向けてミサイルとドローンを発射した。

外部サイト