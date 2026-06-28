ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私みたいになりたい人はいても、アンチに憧れる人はいない」現役女… 「私みたいになりたい人はいても、アンチに憧れる人はいない」現役女子高生作家のアンチに対する心構えに、納得／洋介犬さん傑作選 「私みたいになりたい人はいても、アンチに憧れる人はいない」現役女子高生作家のアンチに対する心構えに、納得／洋介犬さん傑作選 2026年6月28日 19時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む人知れず抱えたざんげの告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。→『洋介犬さん傑作選』を最初から読むアンチコメンテーターマガリちゃん(ゲスト)チャンネル開設とコメンテーターエンドウさん惑いと岐路とコメンテーターエンドウさん本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。著：洋介犬 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む[