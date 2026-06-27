「その原因は足元にあります」人気占い師が明かす「靴で運気が変わる理由」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！

【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







今年はとくに「靴が運気を左右します」

靴は風水で行動力を象徴するアイテムであり、運気を大きく左右すると言われています。また、良い場所に連れて行ってくれるアイテムともされているため、しっかりケアをすることが運気アップには欠かせません。靴底がすり減っていたり、汚れていたりすると、せっかくの効果も半減してしまうので、メンテナンスはこまめにするようにしましょう。

2026年は「一白水星」が中宮に位置する「水」の気にあふれる年のため、水を連想するようなアイテムを取り入れるとよいでしょう。サンダルで言えば、甲ベルトがシースルーだったり、クリア素材のもの、またクリアヒールも涼しげな足元も演出し、旬感を与えてくれるのでおすすめです。







ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「運気が下がる靴・上がる靴」

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