【北斗の拳】第2クールは2027年に放送・配信決定！ 第15話予告映像公開
アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、2027年に第2クールの放送・配信が決定！ 第2クール解禁（第15話予告編）映像が公開された。
＞＞＞第2クール解禁（第15話予告編）映像場面カットをチェック！（写真13点）
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
4月より放送・配信してきたアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』。本日最終である話14話が放送・配信され、本編の最後に第2クール解禁（第15話予告編）映像が公開された。ついに登場した北斗四兄弟のひとり、ジャギが印象的な予告となっている。
その活躍っぷりと強烈なインパクトでファンの多いジャギ、新たなアニメではどのように描かれるのか楽しみだ。
おいお前！ 第2クールの放送時期を言ってみろ！ 2027年放送・配信予定だあ！！
そしてアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』第14話放送・配信を記念して、第1クール振り返り！ ”技名クリアファイル” が当たるXキャンペーンを実施中。こちらもお見逃しなく。
さらにアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』第1クールは、全話Prime Video にて世界独占配信中。ぜひこの機会にここまでの北斗神拳伝承者の戦いをおさらいしておこう。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
＞＞＞第2クール解禁（第15話予告編）映像場面カットをチェック！（写真13点）
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして、2026年――。
『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化する。世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いが、令和の時代に新たな伝説を刻む――！
その活躍っぷりと強烈なインパクトでファンの多いジャギ、新たなアニメではどのように描かれるのか楽しみだ。
おいお前！ 第2クールの放送時期を言ってみろ！ 2027年放送・配信予定だあ！！
そしてアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』第14話放送・配信を記念して、第1クール振り返り！ ”技名クリアファイル” が当たるXキャンペーンを実施中。こちらもお見逃しなく。
さらにアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』第1クールは、全話Prime Video にて世界独占配信中。ぜひこの機会にここまでの北斗神拳伝承者の戦いをおさらいしておこう。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
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