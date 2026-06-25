25日朝、岩手県沖が震源で最大震度6強を観測する地震が発生しました。山形県内では村山市と中山町で震度4を観測しました。



気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度6強を観測しました。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されます。山形県内では震度4を村山市と中山町で観測したほか、震度3を酒田市や鶴岡市、新庄市、寒河江市、米沢市など広い範囲で観測しました。県防災危機管理課によりますと、午前10時半現在、今回の地震による県内で人的被害や物的被害は確認されていません。県漁協によりますと県関係の漁船で青森方面に出ている船はなく被害の情報もないということです。





一方、JR山形駅では。西村寿希記者「JR山形駅の改札には列車の遅れを示すモニターが表示されています。今駅員の方が遅延証明書を乗客に配っています」JR東日本によりますと、山形新幹線つばさでは地震の影響で運転見合わせや遅延が発生し、福島から新庄間の上下線で一部列車に遅れが出ています。東京からの乗客「28分くらい遅れた地震の影響で止まっていて運転を見合わせていますというアナウンスはあった」また、JR羽越線では安全確認のため秋田から酒田間で一時、運転を見合わせたほか、JR奥羽線と陸羽西線の一部列車に遅れが出ています。