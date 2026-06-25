サンマルクカフェ新作「シャインマスカットスムージー」「サンマルクホットサンド 和風鶏」など夏メニュー7月3日登場
【モデルプレス＝2026/06/25】サンマルクカフェでは、岡山県産シャインマスカットを使用した「シャインマスカットスムージー」、夏の新作パンメニュー「サンマルクホットサンド 和風鶏」「THEホットドッグ クラシックアメリカン」などを7月3日（金）〜9月4日（金）の期間限定で発売する。
【写真】夏にぴったりな新作フードメニュー続々
「シャインマスカットスムージー」は、シャインマスカットのジューシーですっきりとした味わいが特徴のスムージー。気品のある芳醇な香りと、甘味と酸味が絶妙なバランスの味わいとなっている。トッピングにはきらきらと輝く宝石のようなシャインマスカットゼリーをのせ、見た目もかわいらしく仕上げられた。
また、オリジナルのパニーニ生地を使用した「サンマルクホットサンド」シリーズより、「サンマルクホットサンド 和風鶏」が登場。注文を受けてから焼き上げるため、表面はザクッとクリスピーに、中はしっとりもちもちとした食感を楽しめる。夏にぴったりな生姜香る和風鶏に色鮮やかな紫キャベツとマヨネーズを合わせ、食感も楽しめる食べ応え抜群な一品。噛むごとに旨味があふれ出すジューシーな和風鶏と、ほのかに香る生姜の爽やかさ、全体をまとめ上げるマヨネーズのマイルドな味わいが重なり合い、最後の一口まで飽きることなく食べ進めることができる。定番商品の「サンマルクホットサンド ハムチーズ」や「サンマルクホットサンド BLT」も展開されている。
店内で焼き上げたあつあつふんわりのソフトフランスに、ジューシーなウインナーを挟んだ「THEホットドッグ」シリーズの新作として「THEホットドッグ クラシックアメリカン」も登場する。ソフトフランスにウインナーとローストオニオンを挟み、トマトケチャップとイエローマスタード、ハーブ香るピクルスを乗せて王道な組み合わせに仕上げた。
さらに、一部店舗限定の新作パスタメニューとして「なすとチキンのコク旨アラビアータ」も登場する。ベースとなるトマトソースにこだわり、なすとチキンを合わせた。ピリッとエッジの効いた辛い唐辛子と香り立つガーリックが後引く美味しさの、夏こそ食べたいやみつきパスタに仕上がっている。（modelpress編集部）
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◆贅沢なシャインマスカットの味わいをスムージーに
「シャインマスカットスムージー」は、シャインマスカットのジューシーですっきりとした味わいが特徴のスムージー。気品のある芳醇な香りと、甘味と酸味が絶妙なバランスの味わいとなっている。トッピングにはきらきらと輝く宝石のようなシャインマスカットゼリーをのせ、見た目もかわいらしく仕上げられた。
◆こだわり生地の新作ホットサンド
また、オリジナルのパニーニ生地を使用した「サンマルクホットサンド」シリーズより、「サンマルクホットサンド 和風鶏」が登場。注文を受けてから焼き上げるため、表面はザクッとクリスピーに、中はしっとりもちもちとした食感を楽しめる。夏にぴったりな生姜香る和風鶏に色鮮やかな紫キャベツとマヨネーズを合わせ、食感も楽しめる食べ応え抜群な一品。噛むごとに旨味があふれ出すジューシーな和風鶏と、ほのかに香る生姜の爽やかさ、全体をまとめ上げるマヨネーズのマイルドな味わいが重なり合い、最後の一口まで飽きることなく食べ進めることができる。定番商品の「サンマルクホットサンド ハムチーズ」や「サンマルクホットサンド BLT」も展開されている。
◆王道ホットドッグ＆限定パスタも
店内で焼き上げたあつあつふんわりのソフトフランスに、ジューシーなウインナーを挟んだ「THEホットドッグ」シリーズの新作として「THEホットドッグ クラシックアメリカン」も登場する。ソフトフランスにウインナーとローストオニオンを挟み、トマトケチャップとイエローマスタード、ハーブ香るピクルスを乗せて王道な組み合わせに仕上げた。
さらに、一部店舗限定の新作パスタメニューとして「なすとチキンのコク旨アラビアータ」も登場する。ベースとなるトマトソースにこだわり、なすとチキンを合わせた。ピリッとエッジの効いた辛い唐辛子と香り立つガーリックが後引く美味しさの、夏こそ食べたいやみつきパスタに仕上がっている。（modelpress編集部）
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