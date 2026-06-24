【漢字クイズ】「蚯蚓」はなんて読む？触るのには勇気がいるかも...

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「蚯蚓」はなんて読む？ 「蚯蚓」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、地中で暮らす動物です。 いったい、「蚯蚓」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「みみず」でした！ 蚯蚓とは、細長い円筒形の体を持ち、地中で生活する環形動物。 目はなく、手足もない細長い紐状の姿をしており、土のなかの有機物を食べてフンとして排出し、土を耕す「益虫」として農業や園芸で重宝されています。 ちなみに「蚯蚓」と書いて、「きゅういん」と読むこともあるのだそうですよ。 この機会にぜひ覚えてくださいね！ みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部