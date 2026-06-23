ufu.初の夏のイベント！「アイス・ジェラート博」開催決定🍧

この夏、ufu.編集長 坂井勇太朗と、アイス研究家 シズリーナ荒井がタッグを組み、新しいアイス体験ができるイベントを開催。国民的人気のアイス「雪見だいふく」とコラボレーションしたかき氷や、ジャパニーズクラフトジンROKU〈六〉を使ったカクテルとアイスのペアリング体験や、 Galet Galet の限定スイーツなど、ここでしか食べられない人気店のスイーツをご用意いたします。全国各地のアイス・ジェラートも大集合！また、ロッテ「アジアに恋して」の「黒糖烏龍ミルクティー」や「クリーミー杏仁豆腐」が無料でもらえちゃうイベントも！2日間限定イベントなのでお見逃しなく！

Profile

シズリーナ荒井（@sizzle_feeling426）

年間約4,000種類、これまでに6万7,000個以上のアイスを食べてきたアイス研究家・かき氷勉強家。アイスクリームとかき氷の魅力を探究し続け、テレビやラジオ、雑誌、イベント出演を通じて情報を発信している。「マツコの知らない世界」などへの出演でも知られ、商品開発や監修、レシピ提案にも携わる。独自の視点と豊富な知識で、冷菓文化の普及に取り組んでいる。

【開催概要】

■開催期間：7月11日（土）～ 7月12日（日）

■営業時間：

7月11日（土）11:00～20:00

7月12日（日）11:00～19:00

■会場：渋谷スクランブルスクエア12F Scene12（シーントゥエルブ）

■住所：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号（渋谷駅直結・直上）

※混雑緩和のため、各日11:00~12:30のみ有料のファストチケット制を予定しております。

※状況により、変更または中止となる場合がございます。

【メニュー一覧】

・サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」×torantoroa33（トラントロア）コラボ：カクテルとジェラートのペアリングセット

・サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」×è più（エピュウ）コラボ：カクテルとジェラートのペアリングセット

・ロッテ「雪見だいふく」×かき氷専門店 コトコットンコラボ：雪見氷 2種

・ロッテ「アジアに恋して」× L'atelier à ma façon（ラトリエ ア マ ファソン）コラボ：パフェ

・ロッテ「アジアに恋して」の「 黒糖烏龍ミルクティー」や「クリーミー杏仁豆腐」無料サンプリング予定

・ Galet Galet：ペッシュメルバ

・アイス・ジェラートセレクション約16種

※他各ブース物販や他メニュー展開の予定です。後日告知させていただきます。

＜入場に関するご案内＞

混雑緩和および安全確保のため、11:00～12:30の時間帯につきましては、「ファストチケット（お土産つき）」を事前にご購入いただいたお客様のみのご案内とさせていただきます。12:30以降は、フリーでご入場いただけますが混雑具合で入場規制させていただきます。入場お待ちの皆様には、整理券を配布する可能性もございます。

ご来場をご希望の方は、下記の販売日程をご確認のうえ、お早めにファストチケットをお求めください。

【ファストチケット（お土産つき）について】

本チケットは、ufu.公式オンラインショップで販売します。デジタルチケットとなるので、チケットの郵送はございません。当日は受注メールに記載がございます、氏名と受注番号を受付でお伝えください。

7月1日（水）21:00より販売開始 いたします。

11：00～11：45 入場チケット 各日40枚販売予定

11：45～12：30 入場チケット 各日40枚販売予定

金額：1,000円

お土産内容：SUMMER SWEETS COLLECTION2026オリジナルステッカー、ロッテのお菓子、Galet Galet焼き菓子などを予定

＜ファストチケット購入先URL＞

販売日：7月1日（水）21:00～

※販売日の21:00になりましたら、購入ページが表示されます。

※抽選ではなく、先着順になります。

●7月11日(土)

1枠目 7月11日(土) 11:00～11:45 40名

https://ufusweets.shop-pro.jp/?pid=192241581

2枠目 7月11(土) 11:45～12:30 40名

https://ufusweets.shop-pro.jp/?pid=192241591

●7月12日(日)

1枠目 7月12日(日) 11:00～11:45 40名

https://ufusweets.shop-pro.jp/?pid=192241616

2枠目 7月12日(日) 11:45～12:30 40名

https://ufusweets.shop-pro.jp/?pid=192241620



※ファストチケットは各回40名数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※混雑状況により、フリー入場時もお待ちいただく場合がございます。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

＜会場内でのお支払い方法＞

クレジットカード・電子マネー・バーコード決済

※現金はご利用いただけません。

＜注意事項＞

・本イベントの性質上、販売商品は催事用価格とさせていただいております。

・アイスクリーム・ジェラートの物販をご利用の方は保冷バッグをご持参ください。

・食品のため、返品交換はいたしかねますので予めご了承ください。

・1日の販売個数には限りがあるため、当日販売分がなくなり次第販売終了となります。商品によって販売個数が異なりますのでご了承ください。

本イベント限定！ 会場で食べられる“出来立て”スイーツ

本会場で、イベント限定のコラボレーションや日替わりメニューも！ 出来立てスイーツコーナーは、食券コーナーでまず食券を買って、好きなときに引き換えて食べることができます。

MAPは後日公開予定です。公開まで今しばらくお待ちください。

１．サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」とジェラートによるカクテルペアリング

サントリーの「ROKU〈六〉」は、桜や柚子など6種類の日本の和素材を使用したクラフトジン。繊細な職人技で完璧な香味バランスを追求したスムースな口当たりと上品な味わいが魅力です。

ジンの風味を存分に楽しめる「ジントニック」や、素材の香りをシンプルに引き立てる「ジンソーダ」が定番です。本イベントではサントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」の魅力を引き立てるジェラートペアリングに、「torantoroa33」（長野）と「èpiù（エピュウ）」（横浜）が登場します。

注：未成年者の飲酒は法律で禁止されています。お酒の提供は20歳以上の方に限らせていただきます。（年齢確認をさせていただく場合がございます）」

お車・バイクを運転される方の飲酒は固くお断りいたします。

妊娠中・授乳中の飲酒はお控えください

「torantoroa33」イベントで味わえる“バジルパイン”とのカクテルペアリング

torantoroa33が長野から本イベントへ。イベント初となるジェラート提供では、サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」とペアリングセットでコラボレーション。西表島の旬のパイナップルを使い、バジルと合わせた「バジルパイン」は、選べる2つのカクテルとのペアリングセット限定メニューとして提供します。

1つ目のカクテルは、ジンと甘酒を合わせた「ジンと麹」。麹のやさしい甘さと発酵由来の香りが、「ROKU〈六〉」のボタニカルの余韻と重なる甘やかな一杯。「バジルパイン」の酸味との絶妙なマリアージュも是非。

もう1つのカクテル「抹茶マティーニ」では、抹茶のほろ苦さの奥に広がるジンの力強さと香りが、「バジルパイン」の青々とした旨みを引き立てます。

各カクテル、お好きな方をお選びいただけます。ノンアルコールカクテルはございません。

その他「バジルパイン」以外に、torantoroa33のジェラート数種類もご用意がございます。また各日午後よりショートパスタ、夜はデセールメニューも展開予定です。また確定次第、アナウンスさせていただきます。

「èpiù（エピュウ）」（横浜）が奏でる発酵レモンのジェラートとサントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」の出会い

大人気イタリア料理店「goffo」が手掛け、横浜駅から徒歩10分の路地に2023年8月にオープンしたジェラートとワインのお店「è più（エピュウ）」。「è più（エピュウ）」のジェラートのベース・発想は、イタリア。

食材にこだわり、今回のイベント限定で作ってくださったのは「発酵レモン」のジェラート。そこに生姜とホワイトペッパーを合わせることで、和素材のボタニカルが香る「ROKU〈六〉」との相性も抜群。

まず一つ目のカクテルは「柚子フィズ」。柑橘同士の相性はもちろん、山椒の余韻が重なることで、それぞれの素材のおいしさがまとまり、すっきり爽やかなソーダ割のカクテルです。

2つ目のカクテルは、「ROKU〈六〉」とポンジュースを合わせた「ポンスターマティーニ」。柑橘の甘みとジンの香りが、発酵レモンとジンジャーの爽やかさに寄り添います。

「è più（エピュウ）」のジェラートは、「発酵レモンのジェラート」とお好きなジェラートの組み合わせのダブルでの提供に。

写真下のジェラートは、お店でも一番人気のシェフのスペシャリテ「トマトバジル」。カプレーゼを彷彿とさせるような、前菜のようなさわやかさ。ジェラートのベースは、シェフが北海道で出会った北海道足寄町にある「しあわせチーズ工房」。牛乳にストレスを与えないよう、しぼりたてを大事にし、そのために移住しチーズ工房を作ったこだわりの職人が作っており、goffoでも長らく愛用しているもの。

最終的なアイスの種類は、また告知させていただきます。

２．ロッテ「雪見だいふく」がかき氷に！？ アイス勉強家と名古屋の人気店がタッグを組んだ奇跡のもちもちソースに恋する

国民的アイスとして人気の「雪見だいふく」。「雪見だいふく」カスタマイズ店舗が東京・中目黒に6月17日から期間限定オープンし、“648通り”のカスタムアイスが作れることでも話題になったばかり。

そんな「雪見だいふく」が新しい試みとして、「雪見だいふく」の美味しさをかき氷で表現します。

プロデュースは“日本全国を巡るアイス研究家 時々かき氷勉強家”シズリーナ荒井さん。かき氷は、名古屋の人気店「名古屋かき氷 コトコットン」が東京に駆けつけてくれます。

「雪見レモンパイ」1,800円 数量限定

ローズ香るフランボワーズクリームと濃厚なピスタチオ、そして内側にきゅっと酸味を感じるレモンカードと塩バタークランブルの構成で、まるでケーキのようなかき氷。

左側の白い部分は氷ではなく、雪見だいふくのもちっとした食感を存分に活かした「雪見もちもちソース」。今まで食べたことがない、トロトロでもっちもちのソースをぜひ堪能を。

「雪見トロピカル」2,000円 数量限定

宮崎マンゴーを贅沢に使い、ココナッツとカカオニブで異国情緒漂う構成。ココナッツの余韻が素晴らしく、そこに「雪見もちもちソース」が合わさると、至福の美味しさへ。

上にのった「雪見だいふく」がいい感じにとろけてきたときに、ココナッツの風味と底の焦がしメレンゲとのマリアージュが一層美味しく感じられます。