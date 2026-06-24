PEANUTSと“猫缶ラングドシャ”で人気の洋菓子店「リビエール」が初コラボ！スヌーピーの大好物チョコチップクッキーも登場
スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と、「猫缶」のラングドシャで人気の老舗洋菓子店「リビエール(Riviere)」が初のコラボレーション！2026年7月15日(水)より「スヌーピー ラングドシャ」(2700円)と「スヌーピー チョコチップクッキー」(1944円)の2種類が発売される。先行予約はPEANUTS公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」にて2026年6月24日(水)スタートだ。
【画像】ミントグリーンと赤、2種類のスヌーピー缶を全カットで紹介
■「猫缶」で人気の老舗パティスリーが、スヌーピーとタッグ！
リビエールは、1982年に尼崎・武庫之荘で創業した洋菓子店。かわいらしい猫が描かれた缶のラングドシャがSNSで話題を呼び、お取り寄せや手土産の定番として全国にファンを広げてきた。
そんなリビエールがピーナッツの仲間たちと手を組んだ今回のコラボ。看板商品のラングドシャに加えて、スヌーピーの大好物として知られるチョコチップクッキーが、このコラボのために新たに作られた点も見逃せない。
■自家製バニラシュガーが香る「スヌーピー ラングドシャ」
「スヌーピー ラングドシャ」(2700円)は、職人が一枚一枚丁寧に焼き上げた薄焼きクッキーが、約50枚ぎっしりと詰まっている。リビエールこだわりの自家製バニラシュガーを使っているのが特徴で、口に入れた瞬間にふわっとバニラが香り、上品な余韻を残してくれる。
缶はリビエール伝統のミントグリーンを基調にしたストライプデザイン。フタには「LANGUE DE CHAT(猫の舌)」の文字とともに、ラングドシャを夢中で頬張るスヌーピーが描かれている。猫モチーフでおなじみのリビエールから、ビーグル犬であるスヌーピー缶が登場するというギャップもおもしろい。食べ終わったあとも飾ったり小物入れにしたりと、長く楽しめそう。
■初登場！スヌーピーの大好物「チョコチップクッキー」
「スヌーピー チョコチップクッキー」(1944円)は、本コラボのために開発されたスペシャル商品。中身は、大きめのチョコチップをゴロゴロとたっぷり練り込んだ食べ応えのあるクッキーで、カフェオレや紅茶のおともにぴったりの一品だ。
缶のフタには、お皿に盛られたチョコチップクッキーを見つめるスヌーピーと、その上を飛ぶウッドストックの姿が。缶のデザインを手がけたのは、版画やパッケージ、絵本など幅広い分野で活躍する平澤まりこさん。手描きのストライプがやわらかく重なる側面まで、つい眺めていたくなる仕上がりになっている。
■6月24日(水)からの先行予約をお見逃しなく
リビエールの2代目オーナーパティシエ・西剛紀さんは今回のコラボについて、「スヌーピーのやさしくて遊び心のある世界観と、リビエールの繊細なラングドシャが出合い、心ほどけるひとときをお届けできることをうれしく思います。手に取ってくださる方の日常に、小さな幸せを添えられますように」とコメントしている。
販売場所は、PEANUTS公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」(2026年6月24日(水)より先行予約開始)、関西エリアの「Peanuts LIFE&TIMES」西宮阪急店・神戸阪急店、毎年恒例の人気イベント「スヌーピー in 銀座 2026」(銀座三越にて2026年7月29日(水)〜8月3日(月)に開催)。なお、リビエール本店での販売はないので注意したい。
夏のティータイムを華やかに彩るスヌーピーのクッキー缶。お盆の帰省手土産や自分へのご褒美に、2026年6月24日(水)の先行予約開始日を忘れずチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■「猫缶」で人気の老舗パティスリーが、スヌーピーとタッグ！
リビエールは、1982年に尼崎・武庫之荘で創業した洋菓子店。かわいらしい猫が描かれた缶のラングドシャがSNSで話題を呼び、お取り寄せや手土産の定番として全国にファンを広げてきた。
そんなリビエールがピーナッツの仲間たちと手を組んだ今回のコラボ。看板商品のラングドシャに加えて、スヌーピーの大好物として知られるチョコチップクッキーが、このコラボのために新たに作られた点も見逃せない。
■自家製バニラシュガーが香る「スヌーピー ラングドシャ」
「スヌーピー ラングドシャ」(2700円)は、職人が一枚一枚丁寧に焼き上げた薄焼きクッキーが、約50枚ぎっしりと詰まっている。リビエールこだわりの自家製バニラシュガーを使っているのが特徴で、口に入れた瞬間にふわっとバニラが香り、上品な余韻を残してくれる。
缶はリビエール伝統のミントグリーンを基調にしたストライプデザイン。フタには「LANGUE DE CHAT(猫の舌)」の文字とともに、ラングドシャを夢中で頬張るスヌーピーが描かれている。猫モチーフでおなじみのリビエールから、ビーグル犬であるスヌーピー缶が登場するというギャップもおもしろい。食べ終わったあとも飾ったり小物入れにしたりと、長く楽しめそう。
■初登場！スヌーピーの大好物「チョコチップクッキー」
「スヌーピー チョコチップクッキー」(1944円)は、本コラボのために開発されたスペシャル商品。中身は、大きめのチョコチップをゴロゴロとたっぷり練り込んだ食べ応えのあるクッキーで、カフェオレや紅茶のおともにぴったりの一品だ。
缶のフタには、お皿に盛られたチョコチップクッキーを見つめるスヌーピーと、その上を飛ぶウッドストックの姿が。缶のデザインを手がけたのは、版画やパッケージ、絵本など幅広い分野で活躍する平澤まりこさん。手描きのストライプがやわらかく重なる側面まで、つい眺めていたくなる仕上がりになっている。
■6月24日(水)からの先行予約をお見逃しなく
リビエールの2代目オーナーパティシエ・西剛紀さんは今回のコラボについて、「スヌーピーのやさしくて遊び心のある世界観と、リビエールの繊細なラングドシャが出合い、心ほどけるひとときをお届けできることをうれしく思います。手に取ってくださる方の日常に、小さな幸せを添えられますように」とコメントしている。
販売場所は、PEANUTS公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」(2026年6月24日(水)より先行予約開始)、関西エリアの「Peanuts LIFE&TIMES」西宮阪急店・神戸阪急店、毎年恒例の人気イベント「スヌーピー in 銀座 2026」(銀座三越にて2026年7月29日(水)〜8月3日(月)に開催)。なお、リビエール本店での販売はないので注意したい。
夏のティータイムを華やかに彩るスヌーピーのクッキー缶。お盆の帰省手土産や自分へのご褒美に、2026年6月24日(水)の先行予約開始日を忘れずチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC