「海底撈」監修のマーラータンスープ春雨がセブン-イレブンに登場！トマトと牛骨の2種類を食べ比べてみたよ 【#火曜は辛いものを食べてスッキリする日】



自分のための小さなリセット時間「#火曜は辛いものを食べてスッキリする日」。

辛いものを食べると、ドキドキ、ハフハフ、ふむふむ、むふー（幸せ）の繰り返し。色んなモヤモヤから解放されて、火を噴いて、体も心もスッキリしちゃお。

今回ご紹介するのは、「海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨」と「海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨」。

ガチ中華なカップマーラータンがセブン-イレブンから発売されたと聞いて、「トマト」と「牛骨」の2種類を食べ比べてみました！

【世界的火鍋ブランドが監修】

「海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨」「海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨」は、2026年6月9日に発売された新商品。あの世界最大級の火鍋チェーン「海底撈」が監修したということで、特にスープへの期待が高まります。

紙製のカップを開けると、中に入っていたのが春雨麺やかやく、スープなどの袋。トマトのほうと牛骨のほうを比べると、麺は同じようですが、スープの内容や袋の数が違います。

注ぐ熱湯の量も違って、トマトのほうは400ccで牛骨のほうは500cc。カップの内側に注水線があるので、それに沿って入れてくださいね。

カップに麺、かやくやスープなどを入れて熱湯を注いだら、待ち時間はどちらも5分。全体をよくかき混ぜたら完成です！

それではいただきますっ。

【2種類を食べ比べ！】

まずは「海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨」から。海底撈で人気の「麻辣」と「トマトソース」を組み合わせた真っ赤なスープは、トマト感がとにかく濃厚〜〜〜!!

楊國福のカップ麺「番茄麻辣湯」を食べたときも感じましたが、中国発のカップマーラータンのトマトフレーバーは、ケチャップのように酸味と甘みをしっかり効かせたスープが多いみたい。

こちらもトマトペーストが使われており、トマト好きには大満足できそう。若干、ピリッとした辛さも感じられ、よいアクセントになっています。

続いて「海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨」、行ってみましょう。

牛骨のまろやかなスープに、唐辛子の辛さと花椒の痺れがピリピリと効いていて、こちらのスープも本格的……！ いわゆる王道のマーラータンスープに近い味わいで、ガチ中華っぽさ満点です。「トマト」よりこちらのほうが辛さは上ですが、お酢も入っているので後味はわりとさっぱりしています。

春雨はさつまいもでん粉とじゃがいもが使われていて、つるっとしながらもモチッとした食感です。パッケージの記載によると、「トマト」のほうは麺量42gで「牛骨」のほうは麺量60gと違いがあるのがちょっぴり不思議。とはいえ、どちらも日本でよく売られているスープ春雨の麺量よりはかなり多いので、これ1杯でかなりの満腹感を得られるかと思いますよ！

【まとめ：ガチ中華な味わいを手軽にどうぞ】

「海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨」「海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨」はそれぞれ税込み270円。全国のセブン‐イレブンで販売中です。

中華食材専門のスーパーなどにしか置いてなさそうなガチ中華なカップマーラータンがコンビニで買えるというのが、この商品の何よりの魅力♪ これも昨今のマーラータンブームを反映したものだと言えますね。

どちらも食べやすい辛さになっていますので、マーラータンファンの方はもちろん、マーラータン初心者の方もぜひ挑戦してみて！

海底撈 トマト麻辣湯スープ春雨 辛さ★★☆☆☆

海底撈 牛骨麻辣湯スープ春雨 辛さ★★★☆☆

参考リンク：セブン‐イレブン（１）（２）、プレスリリース

撮影・執筆：激辛ハンターやよい（鷺ノ宮やよい）

Photo：(c)Pouch

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