松のや、「シュクメルリ」復刻決定 6・16より期間限定販売
松屋フーズは16日から、創業60周年を記念してとんかつ専門店「松のや」で「シュクメルリ」を復刻販売する。
【写真】サクっとおいしい『オニオンチーズチキンかつ』2種
松屋で販売のたびに大きな話題を呼ぶ、ジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ鍋定食」。圧倒的人気を誇る「シュクメルリ」が、松のや自慢のかつと融合し、期間限定で登場する。
松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろ〜りチーズを贅沢に合わせた、背徳感たっぷりの一皿。ゴロっとしたサツマイモも加わり、満足感も抜群に仕上がった。
16日午前10 時より発売する。
■メニュー
『シュクメルリジャンボチキンかつ定食』 1190円
『シュクメルリロースかつ定食』 990円
『単品 シュクメルリロースかつ』 730円
『単品 シュクメルリジャンボチキンかつ』 930円
※全て税込価格。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一。
※持ち帰りも可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要
■発売日 2026 年6 月16 日（火）午前10 時
■対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや
※沖縄店舗を除く
※松屋・松のや併設店では、「シュクメルリロースかつ定食」「単品シュクメルリロースかつ」のみの販売
【写真】サクっとおいしい『オニオンチーズチキンかつ』2種
松屋で販売のたびに大きな話題を呼ぶ、ジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ鍋定食」。圧倒的人気を誇る「シュクメルリ」が、松のや自慢のかつと融合し、期間限定で登場する。
松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろ〜りチーズを贅沢に合わせた、背徳感たっぷりの一皿。ゴロっとしたサツマイモも加わり、満足感も抜群に仕上がった。
■メニュー
『シュクメルリジャンボチキンかつ定食』 1190円
『シュクメルリロースかつ定食』 990円
『単品 シュクメルリロースかつ』 730円
『単品 シュクメルリジャンボチキンかつ』 930円
※全て税込価格。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一。
※持ち帰りも可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要
■発売日 2026 年6 月16 日（火）午前10 時
■対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや
※沖縄店舗を除く
※松屋・松のや併設店では、「シュクメルリロースかつ定食」「単品シュクメルリロースかつ」のみの販売