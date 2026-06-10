阪神・高橋遥人投手、佐藤輝明内野手が１０日、５月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した。同一球団の同一選手が２か月連続でダブル受賞するのは、史上初となる。

高橋は４試合に先発し、３勝負けなし、防御率は１・５２と好成績を残した。「うれしいです。試合までの間の期間で、トレーナーさんとか医学療法士の方にケアしてもらってるっていうのが、そこが一番本当に大きい。球数がいっても球速が落ちなくなってきたなっていうのは感じる」と手応えを口にした。

印象に残っている試合には、５月１３日・ヤクルト戦（神宮）と２２日・巨人戦（東京Ｄ）を挙げた。「ヤクルト戦は初回に点取られてからも、試合を作れたっていうのがよかった。あとは巨人戦で打たれたのが悔しかった」。巨人戦は今季最多の４失点で、７回２死一塁からキャベッジに２ランを浴びた。「やっぱりまだまだだなって。特にキャベッジ選手にホームラン打たれたのは、多少甘かったとはいえ、自信持って投げたボールを打った瞬間ホームランっていう。感情的にはすごい揺れたシーンだった。もっと圧倒的な球を投げられるようにしたいなって、その試合の後に思いました」と悔しさを活力にしている。

佐藤は２５試合に出場して９１打数３３安打１４打点、７本塁打、打率は３割６分３厘と圧巻の成績をマーク。打席内での冷静な立ち振る舞いについては「しっかりと対応できる幅も広がってると思うので、それによって余裕が生まれてるのはあるかもしれない」と明かした。

セ・リーグ打撃３部門でトップを走る佐藤だが、チームメートで弟分の森下が後を追う形になっている。「二人でいい争いができれば。二人で頑張っていきたい」とライバルの存在は大きい。「１年は長いのでね、悪い時に頑張れるかっていうのが大事」。虎の主砲がここからさらにギアを上げていく。