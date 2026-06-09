稼ぎが少ないのに妻を専業主婦にさせて、自分は好き放題お金を使う夫…なかなかの強心臓ですよね。

義母まで「稼いだ人間に好きに渡せ」と加勢してくる始末で、妻の孤立感はどんどん深まっていきます。

このままだと、夫と義母のペースに飲み込まれてしまいそうです…！

>>【まんが】浪費家夫と離婚の危機？

(ウーマンエキサイト編集部)