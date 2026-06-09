ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義母「夫のフォローは女の幸せよ」夫「家で美味しいごはん作って待っ… 義母「夫のフォローは女の幸せよ」夫「家で美味しいごはん作って待ってよ」義母を味方につけて妻を孤立させた男が迎えた想定外の結末とは？ 義母「夫のフォローは女の幸せよ」夫「家で美味しいごはん作って待ってよ」義母を味方につけて妻を孤立させた男が迎えた想定外の結末とは？ 2026年6月9日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 稼ぎが少ないのに妻を専業主婦にさせて、自分は好き放題お金を使う夫…なかなかの強心臓ですよね。義母まで「稼いだ人間に好きに渡せ」と加勢してくる始末で、妻の孤立感はどんどん深まっていきます。このままだと、夫と義母のペースに飲み込まれてしまいそうです…！>>【まんが】浪費家夫と離婚の危機？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】浪費家夫と離婚の危機？ 初彼に浮かれていた私…彼は二股＆妊娠報告で大慌て【私が義妹と縁を切った理由 Vol.151】 親友に「消えてほしい」と思っていた--女子特有のイジメ問題のリアルを描いた無料で読める神漫画