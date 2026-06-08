「私を食べて」村のために身を捧げた生贄少女→「生贄制度は廃止だ」獣人王が3食付きで保護した結末に「涙」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
貧困の村から生贄として、残忍な王のもとに1人の少女が差し出された。覚悟を決めていた彼女だったが、王の一言に唖然としてしまう。「生贄(いけにえ)制度は廃止になっているぞ」――なんと獣人と人間が共存するこの世界でも、社会変革が起きていた！
■生贄のはずが…まさかの「お断り」!?
「おいしい生贄のはずだった」は、生贄の代わりに村の発展を約束するという古いしきたりに則り、“イーナカ村”から身寄りのないニナが差し出されたところから物語が始まる。
無慈悲な王の前に突き出されたニナだったが、「無駄足だったな」とあっさり追い返されてしまう。イーナカ村は今後援助の対象になるから安心しろと言われるものの、戻る場所などないニナは「食べるか殺すかしてください」と懇願する。しかし、王はニナをじっと見つめ、「マズそうだな」と一蹴するのだった。
■王宮での“デブ活”と、作者が込めた「癒やし」
生贄の役割を押しつけられ、つらい気持ちを殺して「村のため」と言い聞かせてきたニナ。帰る場所のない彼女は、痩せすぎていてマズそうだからと拒否されたことをきっかけに、王宮に住み込んでの「デブ活(体重を増やす生活)」を始めることになる。
当初、獣人の王は「腹が満たされれば生きたいと願い、逃げ帰るだろう」と踏んでいた。しかしニナは「王様においしく食べられたいので」と、三食昼寝・おやつタイム付きという食っちゃ寝生活に励む。次第に王や王宮の人々の優しさに触れ、生きる気力を取り戻していくという心温まるストーリーだ。
作者の國里さんは、本作を描いたきっかけについて「とにかく自分自身が癒やされたくて描きました」と明かす。
「しんどいときや、もう何もしたくない、何もできないという精神状態のときは、感情が上下しすぎる漫画は読む気になれません。なのでストレスなく読めて、感情が安定する物語を自分で描いてみようと思いました。私自身、大きなモフモフしたものが大好きなのでそういう動物をたくさん登場させ、すべてが報われて愛される主人公を描こう！と思ったんです」(國里さん)
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