「私を食べて」村のために身を捧げた生贄少女→「生贄制度は廃止だ」獣人王が3食付きで保護した結末に「涙」【作者に聞く】

「私を食べて」村のために身を捧げた生贄少女→「生贄制度は廃止だ」獣人王が3食付きで保護した結末に「涙」【作者に聞く】