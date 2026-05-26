【HG 1/144 G-セルフ（大気圏用パック&宇宙用パック）（劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.）】 5月26日11時 予約受付開始予定 8月 発送予定 価格：6,050円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、「HG 1/144 G-セルフ（大気圏用パック&宇宙用パック）（劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.）」の3次発送分を8月に発売する。価格は6,050円。5月26日11時から予約受付を開始する。

本製品は劇場アニメ「Gのレコンギスタ」仕様の「G-セルフ」を再現したガンプラ。大気圏用パックと宇宙用パックの2種を同梱しており、組み替えることで地球と宇宙で戦った姿を再現できる。

本製品仕様の「アクションベース7」の他、トワサンガ製、アメリア製それぞれのビーム・ライフルとシールド、ハンドパーツ一式などが付属。自由なポージングを楽しめる。

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