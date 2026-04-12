【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では贅沢になってしまうでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の理想への想いが強くなりやすい時です。周囲の人達にも様々な変化をして欲しいと思うでしょう。もちろんあまり想いを押し付けないようにすると良いです。仕事や公の場ではこれまで通りの行動をいつも通りとっていきます。慣れていることなので、深くは悩むこともないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手に求めるものがどんどんエスカレートしていきそうです。その要求が叶わないとわかると、他の人や物事で気を紛らわそうとするでしょう。シングルの方は、特定の人としか仲良くしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに怒れないために合わせるだけのスタイルになっています。
｜時期｜
4月14日 闘う ／ 4月19日 行動がゆっくりになってしまう
｜ラッキーアイテム｜
路線バス
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞