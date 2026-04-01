嵐　活動休止中ににじませた二宮和也の本心とは？　約２６年の軌跡振り返る連載「嵐メモリアル」第１回

国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日・後６時）まで毎週水曜日に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者の取材や、グループとゆかりのある人らの話をもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。また、読者が選ぶ「嵐ベストシーン」「マイベストソング」などを募集し、ファンの思いを伝える。

３月１３日に札幌でラストツアーが開幕し、１、２日には東京ドーム公演が行われる。２０２０年末以来の５人のステージの全容はベールに包まれ、観賞したファンのみぞ知る状況だ。ＣＭ出演やテレビの特番など、ラストを飾る派手な仕掛けも一切ない。５人は「ファンとの空間を最優先にすること」に徹している。２０年末はコロナ禍でかなわなかった有観客でのラストライブ。関係者らが「神聖な場所」と表現するステージから、静かに、でも確かに５人は２６年分の感謝を全国のファンに伝えている。

１９年に入社した私は社会担当を経て、２３年からＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ（当時ジャニーズ事務所）の現場を取材している。嵐５人がそろった姿を見たのはたった一回。１９年の天皇陛下の即位を祝う「国民祭典」の現場だった。燕尾（えんび）服姿の５人が奉祝曲を歌唱する様子に皇后様が涙を拭う光景が忘れられない。厳かで独特の緊張感が漂う会場で、そっと花を添える５人の姿に「国民的グループ」とうたわれる由縁を実感した。

２１年からの休止期間にメンバーの口から嵐の活動への思いを唯一聞いたのは、２３年に二宮和也がブルーリボン賞主演男優賞を受賞した際の取材会。二宮は、嵐のライブ開催の可能性について「僕はなくはないと思う」「ライブができればすげえなと思います」「そこの熱量は冷めていない」と次々に言葉を並べた。「また二宮が勝手なことを、と言われるかな？」とおどけながらも、その目は真剣で、リップサービスというより胸の内にあり続ける本心だと感じた。その年はコロナ禍で授賞式を開催できず、取材の場で私が賞状を読み上げて手渡した。「国民的スターに、２０代の若手記者から渡すのは失礼じゃないか」とすごく心配になったが、二宮は、つむじが見えるほど深々と頭を下げながら「ありがとうございます。うれしいなあ」と喜んで受け取ってくれた。

二宮の機転の利いたコメントで取れ高十分となった取材と、スターであることを忘れてしまいそうになるほどの腰の低さ。たった数十分でも人の心をつかんでしまうプロフェッショナルぶりに驚かされたが、これは嵐のトップアイドルぶりを物語る片りんに過ぎない。本紙では、１９９９年９月１７日の米ハワイの船上で行われたデビュー会見以降、約２６年半にわたり歴代担当たちが、５人がスターダムを駆け上がる姿を記してきた。メンバーが誰一人欠けずに迎える奇跡のような集大成を誠心誠意、文字で残したい。（ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ担当・奥津 友希乃）

〇…スポーツ報知では、ファンの皆様から嵐へのメッセージ、思い出の名場面、好きな曲を募集します。採用された場合、本紙（スポーツ報知）や当社ニュースサイト、ＳＮＳにお名前（ハンドルネーム可）、年代とともに掲載する可能性があります。メッセージをすべて掲載することはできません。採用の基準については照会に応じられませんので予めご了承ください。